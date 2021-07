Concert de musique de chambre coréenne « Dream in Seoul »

L'Orchestre de musique traditionnelle de Séoul donnera un concert le 18 août dans le cadre du Festival de musique de chambre organisé par le Théâtre traditionnel de Donhwamun.





Les membres de la formation spécialisée dans la musique traditionnelle coréenne interpréteront six œuvres, parmi lesquelles « Dance of Love » de Park Beom-hoon, « Eolssiguna » de Kim Baek-chan ou encore « Dream in Séoul » de Shin Dong-il, dont le titre a donné le nom à ce concert.





Depuis sa création en 1965, l'Orchestre de musique traditionnelle de Séoul explore non seulement les répertoires de musique ancienne, mais cherche également à réinventer la musique traditionnelle sous une forme contemporaine.





Date : le 18 août 2021

Lieu : Théâtre traditionnel de Donhwamun à Séoul