Disciplines phares de l’équipe sud-coréenne : le taekwondo et le judo

En taekwondo, tout comme en tir à l’arc, beaucoup de règles ont changé pour empêcher qu’un seul pays (notamment la Corée du Sud) rafle toutes les médailles. Malgré un système de quota qui limite le nombre de joueurs par pays, 21 athlètes du pays du Matin clair ont pris part à cinq éditions des JO pour gagner 12 médailles d’or. Ils ont échoué seulement deux fois à monter sur le podium.

Ceci étant, jusqu’aux Jeux de Londres en 2012, on autorisait la participation de quatre joueurs au maximum pour deux poids pour les hommes et les femmes respectivement. A partir de l’édition de Rio de Janeiro en 2016, la Fédération mondiale de taekwondo attribue des places de qualification automatique par le biais du classement olympique. Ainsi, seul un athlète par poids peut concourir pour chaque pays dans chacun des huit poids. Pour cette raison, le pays du Matin clair a envoyé cinq joueurs à Rio.

A Tokyo, le nombre d’athlètes sud-coréens dans cette discipline sera le plus élevé dans l’histoire du taekwondo sud-coréen. A ces Jeux participeront six sud-Coréens. Dans l’équipe masculine, Chang Joon en 58 kg, Lee Dae-hoon en 68 kg et In Gyo-don en plus de 80 kg. Et dans l’équipe féminine concourront Shim Jae-yeong en 49 kg, Lee A-reum en 57 kg et Lee Da-bin en plus de 67 kg.

Parmi ces six joueurs, Lee Dae-hoon est le seul à avoir l’expérience de participer aux JO. Au cours de trois éditions consécutives à partir des Jeux de Londres en 2012, ce champion du monde a remporté des médailles d’argent et de bronze, mais pas l’or. Beaucoup se demandent s’il réussira à briser cette malédiction à Tokyo. A part les sud-Coréens, la britannique Jade Jones, championne olympique en 57 kg en 2012 et 2016, attire l’attention. Car elle se lancera à Tokyo le défi de remporter son 3e titre olympique pour devenir la première triple médaillée d’or en taekwondo dans trois éditions consécutives.