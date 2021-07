Disciplines phares de l’équipe sud-coréenne : les sports de ballon féminins

Le handball était auparavant considéré comme une chasse gardée du pays du Matin clair. Les handballeuses ont ramené l’or aux JO de Séoul en 1988 et ceux de Barcelone en 1992, avant de décrocher l’argent à Atlanta en 1996 puis à Sydney en 2000. Pourtant, après s’être adjugées le bronze à l’édition suivante qui s’est tenue à Athènes, elles se sont éloignées du podium et l’attention des fans a également chuté.

En 2016, à Rio de Janeiro, l’équipe sud-coréenne a encaissé un échec lors des phases de groupe. Toutefois, pour les JO de cette année, elle a terminé en tête des épreuves de qualification en Asie en s’imposant contre ses cinq rivales. C’est la dixième fois de suite que les handballeuses sud-coréennes ont obtenu leur billet pour les JO, une première dans le monde, hommes et femmes confondus.

Les joueuses se sont entraînées longtemps pour une meilleure coordination, et la composition du groupe de phase leur est plutôt favorable. La Corée du Sud appartient au groupe A avec les Pays-Bas, la Norvège, le Japon, l’Angola et le Monténégro. Si elle se contente de gagner face aux pays les moins menaçants, c’est-à-dire l’Angola et le Japon, elle pourra atteindre les huitièmes de finale en tant que quatrième de sa poule. Or, dans ce cas, elle doit tout de suite affronter le premier du groupe B, c’est-à-dire qu’il faudra arracher la victoire contre la Norvège ou les Pays-Bas pour remporter une médaille.