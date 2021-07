Oh ! La villa Samgwang (8) 내 말이 틀려요?

Dialogue

정후: 당신 그래서 그랬구만? 당신 먼저 새 출발하기 찔리니까 나부터 엮어주려고.

Jeong-hoo: C’est pour ça que tu l’as fait, non ? Tu voulais me pousser d’abord à former un couple, parce que tu te sentais coupable de prendre un nouveau départ avant moi.





민재: 아니 무슨 그런 오해를 해요? 사람 진심도 몰라주고?

Min-jae: Mais comment tu peux te méprendre ainsi ?

Tu ne reconnais pas ma sincérité ?





정후: 진심은 무슨 진심. 망상이지.

Jeong-hoo: Quelle sincérité ? C’est une illusion.





민재: 망상?! 당신이 꿈에 그리던 첫사랑이 눈앞에 딱 나타났는데!

그것도 싱글로! 당신 첫사랑이랑 연결됐으면

이렇게 고집불통 스쿠루지 가장으로 안 살았을 거 아니에요.

당신은 원하지도 않는데 내가 억지로 결혼하자 그래서

이 비극이 탄생한 거잖아요

내 말이 틀려요?

Min-jae: Une illusion ? Mais ton premier amour qui te manquais tant est apparu devant tes yeux !

En plus, elle est célibataire ! Si tu t’étais mis en couple avec ton premier amour, tu n’aurais pas vécu comme un chef de famille têtu et avare comme ça.

Cette tragédie s’est produite parce que je t’ai forcé àm’épouser, alors que tu ne le voulais pas.

Ai-je tort ?





L’expression de la semaine

내 말이 틀려요? : Ai-je tort ?





틀리다 est un verbe qui signifie « Un calcul ou une prévision n’est pas correct ».





L’expression 내 말이 틀려요? est le plus souvent utilisée pour demander, après avoir expliqué une situation, si ce que le locuteur a dit n’est pas correct. Or, comme elle peut donner l’impression d’être un peu agressif, il vaut mieux ne pas l’employer envers les personnes plus âgées ou dans une position plus élevée que soi. Une expression convenable pour elles est « 그렇게 생각하지 않으세요? » qui se traduit littéralement par « Vous ne pensez pas comme ça ? »





Exemples

① 가: 미안하다고 사과부터 하는 게 먼저 아닌가요? 내 말이 틀려요?

나: 미안합니다. 제가 먼저 사과 드렸어야 했는데.

A : Vous devriez vous excuser avant tout, n’est-ce pas ? Ai-je tort ?

B : Je vous demande pardon. J’aurais dû vous présenter mes excuses avant.





② 가: 같은 실수를 반복한다는 건 성의가 부족하다는 뜻이에요. 내 말이 틀려요?

나: 아닙니다. 제가 좀 더 신경 쓰지 못해서 죄송합니다.

A : Si vous répétez la même erreur, ça veut dire que vous manquez de bonne volonté. Ai-je tort ?

B : Non. Excusez-moi de ne pas avoir prêté plus d’attention.





Consultante : Park, Ji-young (professeur retraitée du LEI, Université Nationale de Séoul)









Mots et expressions à retenir

당신 : terme qui désigne l’interlocuteur.

▶C’est un mot légèrement honorifique, qui peut se traduire par « vous ». Il est aussi employé pour désigner l’interlocuteur entre un couple marié.

그래서 : « c’est pour ça »

-구만 : terminaison finale qui s’emploie quand le locuteur parle d’un fait dont il a pris connaissance avec une nuance d’exclamation

먼저 : « avant »

새 : « nouveau »

출발 : « départ »

찔리다 : « se sentir coupable »

-니까 : terminaison qui indique la cause

나 : « je » ou « moi »

부터 : particule qui indique l’origine ou le début de quelque chose

엮어주다 : « pousser à former un couple »

-려고 : terminaison qui indique l’intention de faire une action

아니 : « non » ou « mais » selon les cas

무슨 : terme qui s’emploie pour mettre en avant quelque chose d’inattendu dont on est mécontent

그런 : « un tel » ou « ainsi »

오해를 하다 : « se méprendre »

사람 : « personne »

진심 : « sincérité »

몰라주다 : « ne pas reconnaître »

망상 : « illusion »

이지 : composé du verbe 이다, la copule « être », et de la terminaison -지 utilisée quand le locuteur affirme sa pensée

꿈 : « rêve »

그리다 : « se souvenir de quelqu’un avec nostalgie »

▶ On utilise l’expression « 꿈에 그리다 » pour exprimer que quelqu’un nous manque beaucoup.

첫 : « premier »

사랑 : « amour »

눈 : « œil »

앞에 : « devant »

나타나다 : « apparaître »

그것도 : « en plus »

싱글 : « célibataire »

▶C’est bien le mot anglais « single » qui signifie « célibataire ». Les sud-Coréens l’utilisent beaucoup.

이랑 : « avec »

연결되다 : « être relié » ou « se mettre en couple » selon les cas

-면 ou -으면 : terminaison connective qui marque une supposition

연결됐으면 : combinaison de 연결되다 avec 었, une terminaison qui marque le passé, et -으면

이렇게 : « comme ça »

고집불통 : « têtu »

스쿠루지 (Scrooge) : protagoniste du conte « Un chant de Noël » de Charles Dickens. Il est le symbole de l’avare.

가장 : « chef de famille »

으로 : particule qui donne le sens de « comme »

안 : adverbe négatif qui donne le sens de « ne pas »

살다 : « vivre »

-았을 거예요 : forme au passé de -을 거예요 qui marque, soit le temps du futur, soit une conjecture

원하다 : « vouloir »

-지 않다 : « ne pas »

억지로 : « par contrainte » ou « de force »

결혼하다 : « se marier »

이 : « ce »

비극 : « tragédie »

탄생하다 : « naître »