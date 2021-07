Comment les Coréens s’occupent-ils l’été ? (3)

C’est un coin de paradis, dit-on. Que peut-on s’offrir de mieux comme attraction touristique qu’une île au climat subtropical sur laquelle il fait bon vivre ? C’est pourquoi l’île de Jeju, ce petit bout de terre excentré au sud-ouest de la péninsule coréenne, est la destination favorite des sud-Coréens l’été.





ⓒ YONHAP News

Le climat et la géographie offrent un temps favorable à une ribambelle d’activités. Les cyclistes et autres grimpeurs y trouvent leur bonheur ; les « glampeurs » et les motards également, toutes ces activités permettant de profiter du paysage. Cependant, les « haenyo », les femmes plongeuses en apnée, prennent également leur avenir et le tourisme en main.





ⓒ YONHAP News

Le métier de haenyo, surtout pratiqué sur cette île méridionale de Jeju, est en voie de disparition. Pour remédier à cette situation, attirer les amoureux de plongée a été la solution. Faire découvrir aux visiteurs le métier et les fonds marins en devenant, le temps d’une balade en mer, une apprentie haenyo. Et si en plus vous pouvez vous régaler de vos prises, alors à vos palmes !





ⓒ YONHAP News