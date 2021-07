Les athlètes sud-coréens qui ont marqué les Jeux Olympiques

Cette semaine, nous nous intéressons aux exploits réalisés par les athlètes du pays du Matin clair aux Jeux Olympiques. Comme il n’y aurait, bien sûr, pas assez d’une émission pour parler de tous les champions qui ont porté haut les couleurs de la Corée du Sud, vous allez découvrir quelques-uns des plus emblématiques avec, pour commencer, les marathoniens Sohn Ki-jeong et Nam Sung-yong. Lors des JO d'été de 1936 à Berlin, ils sont devenus les premiers Coréens à décrocher des médailles, respectivement d'or et de bronze, au marathon masculin. Mais comme la Corée était sous le joug colonial japonais à cette époque, le CIO a attribué les deux médailles à l’Archipel.





ⓒ YONHAP News

Heureusement, la Corée du Sud n’a pas attendu longtemps pour décrocher ses premières médailles en tant que nation indépendante avec deux médailles de bronze en 1948, et c’est en 1976 qu’un sud-Coréen passe pour la première fois une médaille dans le métal le plus précieux autour de son cou. L’haltérophile Kim Seong-jip et le boxeur Han Soo-ann ont été les premiers à monter sur le podium lors des JO d’été tenus à Londres en 1948. Et Kim ne s’est pas arrêté là : il a représenté son pays aux Jeux de 1952 et de 1956, où il a terminé respectivement troisième et cinquième, devenant ainsi le premier athlète sud-coréen médaillé lors de deux éditions estivales successives.





ⓒ YONHAP News

Le lutteur Yang Jung-mo est, quant à lui, le premier à avoir remporté l’or dans le cadre des Jeux d’été de Montréal en 1976. Né en 1953 à Busan, cette performance lui a valu d’être accueilli en véritable héros à son retour. Le sud-Coréen le plus titré est le tireur Jin Jong-oh avec à son actif quatre médailles d’or et deux d’argent. Cette année, « l’empereur du tir » participe à cet événement sportif international pour la cinquième fois.