Espoirs de médailles sud-coréennes en gymnastique et en natation

Pas moins de 49 médailles d'or seront décernées dans les sports de natation, plongeon, natation artistique, water-polo et natation en eau libre. C’est trois de plus qu’à Rio en 2016, et une de plus que l’ensemble des titres mis en jeu en athlétisme.

Parmi ces nombreuses occasions, aucune ne devrait profiter à un nageur sud-coréen. Dans l’histoire olympique du pays du Matin clair, seul Park Tae-hwan est parvenu à récolter l’or une fois, et l’argent à trois reprises.

A Tokyo, la nageuse Kim Seo-young, le nageur Hwang Sun-woo et le plongeur Woo Har-am tenteront d’arracher des médailles. La première, qui avait la possibilité de concourir en 100 m et 200 m nage libre et en 100 m et 200 m papillon, a préféré se concentrer sur le 200 m quatre nages individuel où elle a la plus grande chance de réussite. Son record personnel de 2'8''34 devrait lui suffire pour remporter une breloque.