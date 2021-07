« Right Through Me », 2e mini-album de DAY6 (Even Of Day)

ⓒ JYP Entertainment

DAY6 est un groupe composé de cinq musiciens : le leader Sung-jin, le guitariste Jae, le bassiste Young K, le claviériste Won-pil et le batteur Do-woon.





Après avoir fait ses débuts en septembre 2015 sous le label JYP Entertainment avec son premier EP « The Day », le boys band a sorti trois albums studios, sept mini-albums et plusieurs singles.





En 2020, Young K, Won-pil et Do-woon ont formé un sous-groupe de DAY6 baptisé « Even Of Day » et publié leur premier EP « The Book of Us : Gloun – Nothing can tear us apart ».





Le trio qui a organisé le 24 janvier dernier son premier concert en ligne, « The Arcane Salon », est de retour avec son 2e EP « Right Through Me » composé de sept morceaux.





Ses deux membres, Young K et Won-pil, ont contribué à l’ensemble des chansons afin de proposer un nouveau style de musique qui se démarque de l’univers de DAY6.