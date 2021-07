La vente d’albums explose au 1er semestre 2021

ⓒ SM Entertainment

A mesure que la k-pop rencontre un succès grandissant, la vente d’albums s’est envolée durant la première moitié de l’année.





Les 400 albums les plus vendus se sont écoulés à près de 26 000 000 exemplaires au cours des six derniers mois. Ce chiffre représente 65 % des disques vendus l’an dernier. Le nombre d’albums dont la vente dépasse le seuil des 100 000 s’est ainsi élevé à 51 au 1er semestre de cette année, contre 29 pour la même période l’an dernier.





Les quatre groupes ou artistes qui ont réussi à dépasser le million sont NCT DREAM, Seventeen, EXO, et Baek-hyun, vocaliste phare de ce dernier.





Plus précisément, « Hot Sauce », le 1er opus officiel de NCT DREAM s’est écoulé à plus de 2 millions d’unités, soit trois fois plus que l’an dernier. Il est suivi par Seventeen dont le 8e mini-album « Your Choice » a été vendu à plus de 1,39 million d’exemplaires, et EXO dont l’album spécial « Don’t Fight The Feeling » a atteint plus de 1,21 million de ventes. Baek-hyun, vocaliste phare d’EXO, est arrivé à la 4e place avec son 3e EP « Bambi » qui a été vendu à plus d’un million d’unités.





BTS a lui aussi créé la surprise avec son album « BE », représenté par « Life Goes On ». Même si sa sortie remonte au 20 novembre 2020, sa vente a frôlé le seuil du million avec 970 197 disques écoulés.