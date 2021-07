BTS est indétrônable en matière de reconnaissance publique

ⓒ Big Hit Music

BTS, qui ne cesse d’établir de nouveaux records dans l’histoire de la musique populaire sud-coréenne, est également arrivé 1er du classement des boys bands les mieux reconnus pour le mois de juillet.





C’est le résultat récemment annoncé par l’Institut de recherche de la réputation des marques de Corée qui a analysé entre le 10 juin et le 10 juillet plus de 57,6 millions de données sur les groupes masculins.





Selon cette étude, plus de 89 % des données concernant les Bangtan Boys sont positives, et les trois mots-clés qui lui sont le plus souvent associés étaient Billboard, Butter et Hot 100.





Dans le top 3 des groupes masculins les mieux reconnus se trouvent ensuite Seventeen et 2PM, qui ont publié respectivement leur 8e mini-album et 7e opus officiel les 18 et 28 juin.