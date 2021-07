aespa est le girls band le mieux reconnu pour juillet

ⓒ SM Entertainment

aespa conserve son trône dans le classement des girls bands les mieux reconnus auprès des consommateurs pour le mois de juillet.





C’est le résultat annoncé toujours par l’Institut de recherche de la réputation des marques de Corée, qui a évalué du 11 juin au 11 juillet plus de 46,87 millions de données.





Le quartette féminin, ayant débuté le 17 novembre 2020 sous le label SM Entertainment, a vu même le nombre de données qui lui sont consacrées progresser de 31,2 % par rapport à celui du mois de juin.

La part des données positives sur le groupe dirigé par Karina a atteint 81,93 %. Les deux mots-clés les plus souvent évoqués sont Next Level et YouTube.





Arrivent ensuite Brave Girls et Blackpink, qui ont vu leur indice de réputation publique reculer chacun de 11,11 % et de 43,25 % par rapport au mois précédent.