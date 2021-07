ASTRO reviendra le 2 août avec son 8e mini-album

ⓒ Fantagio

ASTRO est en pleine préparation pour sortir le 2 août prochain son 8e mini-album « Switch On ».





Après avoir dévoilé successivement les photos individuelles puis les photos collectives de ses six membres, le boys band va ensuite publier le teaser de son nouveau clip vidéo.

Son retour est très attendu surtout en cette période estivale car le groupe ayant d’abord débuté en août 2015 avec un webdrama est surtout apprécié pour sa performance rafraîchissante.





Pour rappel, son 2e opus officiel « All Yours » publié il y a quatre mois s’est écoulé à plus de 280 000 exemplaires, réalisant le meilleur score de sa carrière.