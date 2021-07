Lisa lancera sa carrière solo en août

ⓒ YG Entertainment

C’est officiel ! Lisa sera de retour le mois prochain, non pas avec une nouveauté de Blackpink mais avec son propre single.





Elle deviendra ainsi la troisième membre du girls band à lancer sa carrière solo, après Jennie et Rosé qui ont sorti respectivement « SOLO » en novembre 2018 et « R » en mars 2021.





Pour rappel, « SOLO » de Jennie a enregistré plus de 300 millions d’écoutes sur Spotify. Il s’agit du meilleur record établi par un ou une artiste solo de k-pop. Quant à Rosé, elle a vu son « On The Ground » dépasser le seuil des 100 millions d’écoutes sur la plus grande plateforme de musique en streaming.





D’où une énorme attente pour découvrir le tout premier single de la rappeuse et danseuse thaïlandaise du plus célèbre girls band au monde, qui mène sa carrière musicale depuis août 2016.