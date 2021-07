La Malaisie détruit 1 069 machines de minage du bitcoin

ⓒ Getty Images Bank

La Malaisie resserre l’étau autour de la production de cryptomonnaies. La police de la ville de Miri dans l’Etat de Sarawak a récemment fait détruire 1 069 machines de minage du bitcoin avec un rouleau-compresseur pour punir le vol d’électricité.





A en croire le quotidien Kompas, les autorités policières et la compagnie nationale d’électricité du pays, qui coopèrent depuis février dernier, ont fait une irruption sur six sites de minage. Parmi eux, trois endroits ont été détruits et six responsables ont été arrêtés.





La municipalité de Miri a subi une perte de 8,4 millions de ringgits, soit 1,7 million d’euros, à cause de cette activité énergivore qui a provoqué de fréquentes coupures d’électricité.





Selon un rapport du Sénat américain de 2018, le minage de bitcoins consomme 1 % de la production mondiale d’électricité.