Concert du Trio Lee Gil-joo « Joy of Life »

Le Trio Lee Gil-joo donnera un concert le 14 août au Théâtre Parangsae à Séoul. Ce concert est organisé à l'occasion de la sortie de son album intitulé « Joy of Life ».





La pianiste de jazz Lee Gil-joo interprétera des pièces tirées de son nouvel album en compagnie du bassiste Ryu Hyung-gon et du batteur Kim kwon-nam.





« Joy of Life » est le deuxième album enregistré par Lee Gil-joo, après « Identical Mind » publié en 2014 avec la bassiste de jazz Song Mi-ho. Ce nouvel album contient au total huit pièces douces, mélancoliques et apaisantes, toutes de sa propre composition, dont « A Precious Road », « Rain » ou encore « Joy of Life » qui a donné le titre à l’album.





Date : le 14 août 2021

Lieu : Théâtre Parangsae à Séoul