Le Théâtre Jeongdong à Séoul proposera en août une série de concerts mettant en scène de jeunes et talentueux interprètes de la musique traditionnelle coréenne.





L’événement s’inscrit dans le cadre du programme intitulé « Cheongchun Manbal » (« Jeunesse en pleine floraison »). Ce programme, lancé en 2017 par le Théâtre Jeongdong, a pour but de former et de soutenir de jeunes artistes prometteurs de la musique traditionnelle coréenne, âgés de moins de 30 ans. Au total, huit groupes de musiciens sélectionnés suite à un appel à candidatures se produiront sur scène entre le 17 et le 27 août.





La série de concerts commencera, le 17 août, avec le trio « Hilgeum » composé de musiciennes diplômées de l'Université nationale des arts de Corée, qui jouent respectivement du haegeum, du gayageum et du geomungo. Certains concerts verront également la participation d'interprètes d'instruments occidentaux. C'est le cas du concert du 25 août, qui sera donné par le duo « HP/MP » composé d’un joueur de haegeum et d’un pianiste.





Date : du 17 au 27 août 2021

Lieu : Théâtre Jeongdong à Séoul