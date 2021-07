Croissance des exportations des PME sud-coréennes

ⓒ Getty Images Bank

Les exportations des petites et moyennes entreprises (PME) sud-coréennes ont enregistré un chiffre record pour le premier semestre de cette année. Selon le ministère des PME et des Startups, une enquête pour les six premiers mois de l’année a montré que les exportations des PME s’élevaient à 56,5 milliards de dollars, soit une hausse de 21,5% sur un an. Et le volume des exportations rien que pour les deux trimestres précédents est aussi un record si on regarde les chiffres sur une base trimestrielle. Cette nouvelle est une bonne chose sur fond de propagation continue du COVID-19 et d’apparition de nouvelles souches telles que le variant Delta.





Toutefois pour surmonter la crise sanitaire, les PME ont dû beaucoup emprunter. Selon le rapport de la Banque de Corée (BOK) du 20 juillet, fin mars, les crédits qu’elles ont contractés ont augmenté de 12,8 % sur un an, contre 7 % pour les conglomérats et 9,5 % pour les ménages. Et l’inquiétude est que comme les taux devraient augmenter, il est évident que les intérêts à rembourser vont monter tandis que la situation économique va se détériorer en raison du récent renforcement des mesures de distanciation sociale au niveau 4 mis en application.