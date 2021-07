Corée du Nord : la musique comme arme politique

ⓒ KBS

Le dirigeant Kim Jong-un a assisté à plusieurs représentations musicales cette année, dont celle du groupe de la Commission des affaires d'État, le 20 juin, à laquelle il s’est rendu après avoir présidé une réunion plénière du Parti des travailleurs. La musique, dans l’État ermite, joue un rôle central, car elle permet de véhiculer des messages politiques à destination de la population.





« Kim Jong-il portait un grand intérêt à la culture et à l'art, et faisait de gros efforts pour les rendre populaires. La chanson, plus que tout autre type d’œuvre artistique, tenait un rôle majeur dans la promotion de sa politique de "priorité militaire" », explique le commentateur politique Choi Young-il.





Kim Jong-un a, lui aussi, utilisé la musique à des fins idéologiques depuis son arrivée au pouvoir. Mais contrairement à son père, il a adopté une musique bien moins conventionnelle, tant sur le plan de la forme que du contenu.