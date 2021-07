Ce que signifient les Jeux olympiques en Corée du Nord

ⓒ Getty Images Bank

La Corée du Nord a rejoint le Comité international olympique en 1963 et, pour la première fois sous son nom officiel de République populaire démocratique de Corée, a participé aux Jeux de Munich en 1972. Classé 22e au classement général, le pays a pu faire la promotion de son nom à l’échelle internationale tout en faisant l'éloge de ses performances sportives au niveau national.





Les deux Corées ont formé leur première équipe sportive unifiée pour les Championnats du monde de tennis de table en avril 1991 à Chiba, au Japon. L'équipe féminine de double composée de la sud-Coréenne Hyun Jung-hwa et de la nord-Coréenne Li Pun-hui a remporté la médaille d'or, et l'équipe masculine s'est qualifiée pour les demi-finales. Les échanges sportifs intercoréens ont connu une période d’accalmie jusqu'en 2000, année où les deux Corées ont défilé ensemble sous le même drapeau lors de la cérémonie d'ouverture des Jeux olympiques d'été de Sydney.





En février 2019, des représentants des deux Corées se sont entretenus avec le Comité international olympique à Lausanne, en Suisse, pour convenir d'envoyer des équipes conjointes aux Jeux olympiques de Tokyo en basket-ball féminin, hockey sur gazon féminin, judo et aviron. L'accord n'a en définitive pas pu se concrétiser, mais il a montré une fois de plus que les échanges sportifs sont susceptibles de donner un élan important à la coopération intercoréenne, et qu’il est dès lors indispensable de multiplier ce type d’initiatives.