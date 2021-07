Oh ! La villa Samgwang (9) 편하게 대해

Dialogue

라훈 : 들어오세요 대표님.

Ra-hoon :Entrez, madame.





바른 : 오시는데 추우셨죠.

Ba-reun :Vous avez dû avoir froid en venant ici.





정원 : 아니야 하나도 안 추웠어요.

Jeong-won :Non, je n’ai ressenti aucun froid.





라훈 : 제가 따뜻한 차라도 내어드릴게요.

Ra-hoon :Je vais vous offrir un thé chaud.





정원 : 아니야 라훈씨! 그러지 마. 나 손님 아니잖아.

그냥 편하게 대해.

Jeong-won :Non, Ra-hoon ! Ne fais pas ça. Je ne suis pas une invitée. Sois à l’aise avec moi.





라훈 : 아니에요, 그래도.

Ra-hoon :Non, quand même.





정원 : 괜찮은데.

Jeong-won :Mais, ça va pour moi.





L’expression de la semaine

편하게 대해 : Sois à l’aise avec moi.





편하게 : « à l’aise »

대하다 : verbe qui signifie « traiter » dans le sens de « se conduire envers quelqu’un de telle ou telle manière »





On utilise cette expression pour dire à son interlocuteur d’être à l’aise pour se comporter ou parler, quand on a l’impression qu’il se sent mal à l’aise. Elle est le plus souvent employée entre deux personnes qui ne se connaissent pas bien ou dont l’âge ou la position dans la hiérarchie est différent. C’est normalement la personne plus âgée ou plus haut placée qui dit cette expression.





Le verbe 대하다 est généralement utilisé avec un nom accompagné de la particule 처럼 « comme » ou un adverbe.

Ex) 그는 나를 가족처럼 대해요. « Il me traite comme sa famille ». 그 signifie « il » et 가족, « famille ».

Ex) 제 친구는 누구에게나 친절하게 대해요. « Mon ami traite tout le monde avec gentillesse ». 제 signifie « mon », 친구 « ami », 누구에게나 « n’importe qui » ou « tout le monde », et 친절하게 « avec gentillesse ».

A la place de « 대하다 », on peut employer « 말하다 », « parler ». Par exemple, « 편하게 말씀하세요 ». 말씀하세요 est l’impératif poli de 말하다.





Exemples

① 가: 이쪽은 내 동생이야. 그냥 편하게 대해.

나: 아무리 그래도 그렇지. 처음 만난 사이인데 어떻게 그래.

A : Voici mon petit frère. Sois à l’aise avec lui.

B : Quand même, je ne peux pas, c’est la première fois que nous nous rencontrons.





② 가: 필요하신 것을 말씀해 주시면 제가 바로 도와 드리겠습니다.

나: 편하게 대해 줘요. 너무 예의를 갖춰서 대해 주면 오히려 제가 불편하잖아요.

A : Si vous me faites savoir ce dont vous avez besoin, je vais vous aider tout de suite.

B : Soyez à l’aise avec moi. Si vous me traitez avec une politesse excessive, cela me met mal à l’aise.





Consultante : Park, Ji-young (professeur retraitée du LEI, Université Nationale de Séoul)









Mots et expressions à retenir

들어오다 : « entrer »

-세요 : terminaison impérative polie

대표 : « directeur général » ou « PDG »

님 : suffixe marquant le respect

오다 : « venir »

춥다 : « avoir froid »

▶추우셨죠 est composé de « 춥다 », de la terminaison honorifique 시, de la terminaison pré-finale 었 qui marque le passé et de -죠, la terminaison honorifique qui donne le sens de « n’est-ce pas ».

아니야 : « non »

하나도 : « aucun » ou « pas du tout »

안 : adverbe négatif qui donne le sens de « ne pas »

▶ Dans une phrase, ce terme est placé devant le verbe.

Ex) « Je dors », c’est « 저는 자요 ». 자요 est la forme au présent de 자다, « dormir ». Pour dire « Je ne dors pas », on dit « 저는 안 자요 ».

추웠어요 : forme au passé en honorifique de « 춥다 »

제가 : combinaison de 저 « je » ou « moi » avec la particule de sujet « 가 ». 따뜻한 : « chaud »

차 : « thé »

라도 : particule qui indique que quelque chose est mieux que rien, même s’il n’est pas le meilleur choix

내어드리다 : forme humble de 내어주다, qui signifie ici « offrir »

-ㄹ게요 : terminaison qui marque l’intention

씨 : suffixe marquant le respect comme 님.

▶ 님 est plus respectueux que 씨.

그러지 마 : combinaison de « 그리하다 », « faire comme ça » avec -지 마, une expression qui indique l’interdiction

나 : « je » ou « moi »

손님 : « invité »

아니다 : forme négative de la copule « être »

-잖아 : expression utilisée pour indiquer que quelque chose est normal ou évident.

아니에요 : forme conjuguée de 아니다

▶ Sa forme non honorifique est « 아니야 ».

괜찮다 : « ça va »

-은데 : terminaison connective employée pour expliquer une situation ou donner une nuance d’opposition