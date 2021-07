Tongyeong et ses environs

Avez-vous déjà entendu parler de la « Naples de l’Orient » ? Elle se trouve au sud de la péninsule coréenne et se nomme Tongyeong : une ville à quatre heures de route de Séoul située sur un bras de mer.





Ville entre terre et mer, Tongyeong est une excellente base de départ pour découvrir les centaines d’îles alentour dont beaucoup d’entre elles permettent un dépaysement total, baignades et randonnées à l’appui. La plus importante et la plus proche, Geoje, peut être rejointe grâce à plusieurs ponts, mais la plupart des petites îles sont reliées par une flotte de ferrys.





ⓒ Getty Images Bank, YONHAP News

La ville est très éclatée avec une multitude de petits ports garnis de bateaux de pêche. Les saveurs de la mer sont donc nombreuses et les marchés à la criée très accessibles.





Tongyeong offre aussi plusieurs activités telles qu’un périphérique donnant accès à un sommet plongeant sur la ville et ses environs mais aussi des quartiers couverts de fresques.





ⓒ Getty Images Bank

La ville a aussi un lien fort avec l’histoire, puisque c’est là que s’est tenue la dernière grande bataille navale de l’amiral Yi et ses bateaux-tortues face à l’envahisseur japonais à la fin du 16e siècle.





ⓒ YONHAP News, Getty Images Bank

Bonne visite, donc !