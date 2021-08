Date de naissance : le 12 août 1973

Shin Yeon-ah est une chanteuse sud-coréenne sous le label Kakao Entertainment. Elle est membre du groupe féminin Big Mama.





Née en 1973, Shin a étudié la littérature française à la faculté. En 1995, elle a remporté le Prix d’argent du Gangbyeon Music Festival, organisé par la chaîne MBC. Elle a fait ses débuts officiels en 2003 en tant que membre de Big Mama. Le premier album du quatuor féminin « Like The Bible » avec sa chanson titre « Break Away » a rencontré un grand succès auprès du public. Le groupe, apprécié particulièrement pour ses qualités vocales, a sorti quatre autres albums studio avant de mettre fin à ses activités en 2012.





Entre temps, la chanteuse francophone a entamé sa carrière solo en publiant son premier single album « One Slow Day » en 2011. Trois ans plus tard, elle a sorti son premier album studio « Vagabonde » qui contient neuf titres dont « Cosmos ». Elle a également formé le duo Big Mama Soul avec Park Min-hye, autre membre de Big Mama, qui a enregistré plusieurs single albums entre 2011 et 2012.





Après la dissolution de Big Mama, Shin est devenue professeure de chant et directrice du département de K-Pop à l'université Howon, à Gunsan, dans la province de Jeolla du Nord.





En mai 2021, les quatre membres de Big Mama ont surpris leurs fans en annonçant leur reformation. Le 24 juin 2021, le groupe a dévoilé son nouveau singlem « One Day More ».





Like The Bible (Big Mama/ album, février 2003)

It’s Unique (Big Mama/ album, mai 2005)

One Slow Day (single album, avril 2011)

Vagabonde (album, novembre 2014)

One Day More (Big Mama/ single, juin 2021)