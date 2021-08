Membres : Chu Da-hye, Lee Si-mun, Kim Jae-ho et Kim Da-bin

Début : 2020





Chudahye Chagis est un groupe sud-coréen composé de la chanteuse Chu Da-hye, du guitariste Lee Si-mun, du bassiste Kim Jae-ho et du batteur Kim Da-bin.





Chu Da-hye a étudié la musique traditionnelle coréenne à la faculté avant de commencer sa carrière de chanteuse en tant que membre de SsingSsing. Ce groupe, créé en 2015 et composé de six membres, a attiré l'attention du public avec son style unique mélangeant la musique folklorique coréenne avec le rock, le disco et le psychédélique.





Après la dissolution de SsingSsing en octobre 2018, Chu Da-hye a formé Chudahye Chagis avec trois autres musiciens. Selon les mots de la chanteuse, le style du groupe est « funk psychédélique chamanique ». En effet, Chudahye Chagis puise ses inspirations aussi bien dans le funk, le hip hop et le rock psychédélique que dans la musique traditionnelle utilisée lors des rituels chamaniques coréens.





C’est en mai 2020 que Chudahye Chagis a fait ses débuts officiels en sortant son premier album intitulé « Underneath the Dangsan Tree Tonight ». Ce disque, qui contient neuf titres, a été considéré comme un ovni sur la scène musicale coréenne.





Avec « Ritual Dance » contenu dans cet album, Chudahye Chagis a remporté le prix de la meilleure chanson R&B et soul lors de la 18e édition des Korean Music Awards en février 2021.





Underneath the Dangsan Tree Tonight (album, mai 2020)