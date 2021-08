Membres : Kim Jong-wan, Lee Jae-kyong, Lee Jung-hoon et Jung Jae-won.

Début : 2001





Nell est un groupe sud-coréen composé du chanteur, claviériste et guitariste Kim Jong-wan, du guitariste Lee Jae-kyong, du bassiste Lee Jung-hoon et du batteur Jung Jae-won. La bande s’exprime dans des styles variés, allant de la ballade mélancolique au rock progressif en passant par la pop psychédélique.





Formé en 1999, Nell s’est d’abord produit sur des scènes underground, notamment dans des clubs du quartier de Hongdae à Séoul. Le groupe a enregistré en janvier 2001 son premier album « Reflection of », suivi d'un deuxième album « Speechless » sorti huit mois plus tard. Nell a publié son troisième album « Let It Rain » en juin 2003 avec l’aide du chanteur et producteur Seo Tae-ji qui a repéré le potentiel du groupe. Avec sa chanson titre « Stay », cet album a fait connaître la bande auprès du grand public. Ses albums suivants, « Walk Through Me » et « Healing Process », ont été aussi bien accueillis par la critique que par le public.





Après avoir connu un grand succès avec la chanson « Time Walking on Memory » de l'album « Separation Anxiety » publié en mars 2008, Nell a fait une pause de trois ans en raison du service militaire de ses membres. Le groupe a annoncé son retour en avril 2012 avec l’album « Slip Away ». En octobre 2019, Nell a sorti son huitième opus intitulé « Colors in Black ». Une sortie qui marque le 20e anniversaire du groupe.





Le nom du groupe a été choisi en référence au film « Nell » dans lequel une jeune fille, incarnée par l’actrice Jodie Foster, vit dans une cabane isolée, coupée du monde extérieur. Un choix qui exprime l'envie de ses membres de créer un univers musical unique et bien à eux.





Reflection of (album, janvier 2001)

Let It Rain (album, juin 2003)

Walk Through Me (album, novembre 2004)

Healing Process (album, septembre 2006)

Separation Anxiety (album, mars 2008)

Colors in Black (album, octobre 2019)