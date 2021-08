Golden Finger Festival : 12 guitaristes donneront un concert collectif

Date : les 11 et 12 août

Lieu : en ligne





Malgré la propagation du COVID-19, les musiciens n’ont jamais cesser de se produire en concert, multipliant leurs rencontres avec le public, que ce soit dans une salle de concert ou dans le monde virtuel.





Profitant des progrès technologiques qui améliorent constamment la qualité des concerts en ligne, des concerts et des festivals continuent de se tenir. Et 12 guitaristes vont monter sur scène dans le cadre du Golden Finger Guitar Festival, qui se déroulera les 11 et 12 août. Les concerts en live seront diffusés en temps réel.





Sur le line up, on trouve six musiciens qui ont déjà participé à l’édition de l’année dernière, comme You Byung-yeol, ancien membre de YB, et Jang Ho-il de 015B.





Six nouvelles figures comme Lim Jung-hyun, le guitariste de Funtwo, y feront leur première apparition pour le plus grand bonheur des mélomanes.