Sun-mi reviendra le 6 août, six mois après son « Tail »

Parmi les ex-membres de boys band ou de girls band, nombreux sont ceux qui tentent de lancer une nouvelle carrière en solo après la dissolution de leur groupe.





Sun-mi, qui a débuté au sein de Wonder Girls en 2007, montre l’un des exemples les plus réussis chez les artistes féminines. Elle fera son grand retour vendredi prochain, à savoir le 6 août, après presque six mois d’absence, avec « Tail » qui marque l’esprit avec des performances captivantes. Il faut savoir que son talent en tant que soliste s’est révélé avec « 24 Hours » signé par Park Jin-young, sorti en août 2013.





En rencontrant un énorme succès successif avec « Gashina », « Heroine » et « Siren », publiés respectivement en août 2017, janvier 2018 et septembre 2018, Sun-mi s’est imposée comme la reine des solistes féminines.