JO de Tokyo : les Philippines remportent son premier or dans son histoire

Les Philippines ont décroché la semaine dernière leur première médaille d’or des Jeux olympiques à Tokyo.





L’haltérophile philippine Hidilyn Diaz est montée sur la plus haute marche du podium dans la catégorie des - 55 kg. Il s’agit de la première médaille d’or que l’archipel remporte depuis 1924, année de sa première participation à ce festival multisport.





Son exploit est d'autant plus impressionnant que son parcours jusqu'ici a été semé d'embuches. Issue d’une famille pauvre, elle a dû pendant son enfance faire des centaines de kilomètres à pied en portant des seaux de 40 litres d’eaux. Et c’est en cherchant un moyen de les transporter plus facilement qu’elle s’est initiée à l’haltérophile





En 2008, l’athlète de 30 ans s'est qualifiée pour les JO de Pékin, une première parmi les athlètes philippines, mais ses conditions d’entraînement étaient toujours pénibles et elle a dû demander des soutiens financiers à des entreprises et à des sponsors.





Toutefois aujourd’hui avec cette victoire en or, le gouvernement et certaines entreprises du pays ont promis de lui offrir une récompense de 33 millions de pesos philippins, soit 556 200 euros et un appartement.