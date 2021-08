Les JO de Tokyo sont accompagnés de robots

ⓒ YONHAP News

Les robots redoublent le plaisir d’assister aux Jeux olympiques de Tokyo. Tout d’abord, des robots ramasseurs FSR sont déployés dans le stade olympique de Tokyo pour faciliter les tâches des agents lors des épreuves de lancer. Ils permettent de définir le parcours optimal à suivre pour récupérer les objets utilisés par les athlètes comme les marteaux ou les javelots.





Ensuite, les robots mascottes Miraitowa et Someity accueillent les sportifs sur les sites des compétitions et dans le village olympique. Reconnaissant les personnes à proximité à l’aide de caméras dotées sur le front, ils sont capables de proposer une poignée de main et faire des signes de la main avec toute une série d’expressions faciales différentes.





Un basketteur humanoïde, quant à lui, a animé les mi-temps des matchs de basketball en réussissant des séries de lancer franc et de tirs à trois points avec un contrôle de l’angle de ses poignets et de ses genoux qui reposait sur des calculs précis.