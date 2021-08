Une ville chinoise offre une allocation familiale pour promouvoir la natalité

ⓒ YONHAP News, Baidu

La ville de Panzhihua de la province du Sichuan, en Chine a décidé de verser une aide financière aux familles qui ont plus d’un enfant, pour la première fois dans le pays. A en croire Tencent, une enveloppe de 500 yuans ou 65 euros sera accordée tous les mois jusqu’à ce que le deuxième ou le troisième enfant ait trois ans.





Ce dispositif intervient deux mois après que le Bureau politique du Parti communiste chinois a décidé d’autoriser les familles à avoir jusqu’à trois enfants. Mais dans les grandes villes, les habitants sont de plus en plus réticents à fonder une famille à cause des problèmes d’éducation, de logement et de chômage.