VideoMonster, un fournisseur de services de montage vidéo

Les vidéos sont des contenus qui peuvent attirer du monde sur Internet et les médias sociaux. Avec son slogan « Vidéo pour tous », la société sud-coréenne VideoMonster propose des services qui permettent à n’importe qui de créer ses propres vidéos d’une trentaine de secondes sans imposer de charge financière.





Mais si ses services sont devenus populaires, ce n’est pas à cause de sa gratuité, mais du fait que lorsqu’une personne sans aucune compétence informatique utilise son service, il n’a qu’à choisir et cliquer sur le modèle qu’il veut. Ensuite, il insère la vidéo, les photos ou les textes de son choix par un simple clic. Et le tour est joué !