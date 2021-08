Colombes et faucons

ⓒ Getty Images Bank

En Corée du Sud, les gens sont qualifiés de conservateurs ou de progressistes, selon leurs tendances politiques. Un peu comme aux États-Unis avec les faucons et les colombes. De nos jours, les termes politiques ou diplomatiques sont de plus en plus utilisés dans un sens économique.





En économie, les faucons ou les partisans de la ligne dure par exemple privilégient la stabilisation des prix, préfèrent augmenter les taux d’intérêt et prônent le resserrement monétaire afin que le marché ne soit pas inondé des liquidités excédentaires.





Par contre, ceux que l’on considère comme des colombes ont une position relativement modérée. Ils jugent préférable de baisser les taux d'intérêt et de poursuivre l’assouplissement quantitatif pour développer l’emploi et l’économie.





Pendant la pandémie, pour relancer l’économie, les pays du monde entier ont augmenté leurs dépenses budgétaires et maintenu la tendance à des taux d’intérêt bas. Mais comme les indices économiques s’améliorent petit à petit, il y a de fortes chances d’une hausse prochaine des taux d’intérêt pour stabiliser les prix. Dans ce contexte, les décideurs qui étaient conciliants hier, commencent donc à l’être beaucoup moins aujourd’hui.