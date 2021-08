Intensification de la bataille pour la domination des semi-conducteurs

ⓒ Getty Images Bank

Les semi-conducteurs sont souvent décrits comme l’essence de l’industrie. Passant par un processus de fabrication complexe, ils sont utilisés dans divers domaines de la vie quotidienne, comme les véhicules, les smartphones et les logiciels. Et alors que le monde est entré dans la quatrième révolution industrielle et doit faire face à la pandémie de COVID-19, ces petits objets électroniques ont pris plus d’importance que jamais.





Dans cette situation, les pays du monde entier œuvrent d’arrache-pied pour développer leurs propres industries des semi-conducteurs avec en tête les États-Unis qui investissent massivement dans ce secteur pour garantir la compétitivité de leurs futurs produits. Mais les autres nations, notamment la Corée du Sud, la Chine, Taïwan ou encore le Japon ne restent pas les bras croisés et s’activent pour ne pas se retrouver à la traine.