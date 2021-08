Exposition : « Travelling without Moving »

Le Musée national d'art moderne et contemporain (MMCA) organise, du 19 juillet au 22 août, une exposition présentant les œuvres des artistes de sa Résidence Changdong à Séoul.





Intitulée « Travelling without Moving », cette exposition invite le public à réfléchir sur le sens du voyage et à s'interroger sur les possibilités alternatives de voyager dans un contexte de pandémie marqué par des contraintes de déplacement.





Trois artistes, à savoir Lee So-yo, Chung So-young et Cho Young-joo, exposent leurs œuvres allant des peintures aux installations en passant par les vidéos. Le titre de l'exposition vient d'une série d'œuvres de Chung So-young, réalisée en 2013.





La Résidence Changdong du MMCA a été inaugurée en 2002 pour servir de plateforme d'échanges entre artistes et experts nationaux et internationaux. Dotée d’ateliers de travail, de chambres d'invités et d'une salle d’exposition, elle accueille des artistes âgés de 40 ans ou plus. Elle organise régulièrement des journées portes ouvertes et des expositions et offre à ses résidents des occasions de rencontrer des commissaires, galeristes ou autres experts du monde de l'art.





Date : du 19 juillet au 22 août 2021

Lieu : Résidence Changdong du Musée national d'art moderne et contemporain, à Séoul