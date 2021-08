L'Association pour la préservation des sons folkloriques de Gyeonggi donnera un concert le 25 août au Centre d'arts de Gyeonggi, à Suwon.





Cette association a pour but de préserver, de valoriser et de diffuser les sons folkloriques locaux de la province de Gyeonggi, dont notamment les chants populaires de la région appelés « gyeonggi minyo », ainsi que le « sinije sori », et participe régulièrement à des festivals de musique folklorique coréenne.





Lors de ce concert intitulé « C'est le jour du marché, allons à la foire ! », les membres de l'association interpréteront une dizaine de chants folkloriques de la région de Gyeonggi en y mêlant danse et théâtre et en faisant revivre aux spectateurs l'ambiance festive et conviviale de la foire d'antan.





Date : le 25 août 2021

Lieu : Centre d'arts de Gyeonggi à Suwon