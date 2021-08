Chant pour vous

L'Orchestre de musique traditionnelle de la KBS donnera un concert le 25 août au Théâtre traditionnel de Donhwamun à Séoul. Ce concert est le dernier des quatre concerts du Festival de musique de chambre organisé durant le mois d’août par le théâtre spécialisé dans les spectacles de musique traditionnelle coréenne.





Créé en 1985, l'Orchestre de musique traditionnelle de la KBS a pour vocation de rendre la musique traditionnelle coréenne plus familière au public et de présenter de nouvelles œuvres créées sur les bases de la musique traditionnelle.





La première partie de ce concert sera consacrée aux œuvres composées par Lee Sang-kyu, qui a été le premier chef de l’Orchestre de musique traditionnelle de la KBS entre 1985 et 1994, et la deuxième partie permettra de découvrir les créations du chef Lee Joon-ho qui a dirigé la formation entre 2004 et 2018.





Date : le 25 août 2021

Lieu : Théâtre traditionnel de Donhwamun à Séoul