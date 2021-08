Exposition : « Forest of Sense »

Une exposition qui se veut une consolation pour le public éprouvé par la pandémie de COVID-19 se tient, du 16 juillet au 31 octobre, au Musée d'art contemporain Wooyang situé à Gyeongju dans la province de Gyeongsang du Nord.





Baptisée « Forest of Sense », cette exposition propose des œuvres de sept artistes ou groupes d’artistes dont « Project There Be » ou « Povement », réalisées sous formes de peinture, de photo, d’installation ou de vidéo. Les œuvres présentées invitent le public à se concentrer sur les manières dont l’être humain perçoit la nature qui l’entoure et à redécouvrir toutes les subtilités des sens humains.





En marge de l’exposition sont également présentés de nombreux documents d’archives concernant les artistes, comme des articles de presse, des interviews ou des images de leurs anciennes œuvres.





Date : du 16 juillet au 31 octobre 2021

Lieu : Musée d'art contemporain Wooyang à Gyeongju