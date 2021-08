Lee Hye-young : le retour ?

ⓒBlue Dragon Entertainment

L'actrice vétérante Lee Hye-young est de retour dans le dernier film de Hong Sang-soo : « In front of your face » qui était projeté au festival de Cannes de cette année. Peu connue des jeunes générations, la sulfureuse Lee Hye-young a un long passé d'actrice aux côtés de ceux qui ont ressuscité le cinéma local. C'est ce que nous allons voir.





* La fille du réalisateur Lee Man-hee

Née en 1962 à Séoul, Lee Hye-young est déjà plongée dans le milieu du cinéma. En effet, son père n'est autre que le célèbre réalisateur Lee Man-hee. Ce dernier va connaître le succès l'année suivante avec le film de guerre « The Marines Who never Returned » avec la star Choi Moo-ryong. Même si au début de sa carrière, Lee Man-hee aligne les films de guerre anticommunistes, très nombreux à l’époque, il va, en fin de carrière, adapter « The Road to Sampo » de Hwang Sok-yong en 1975. Cela lui sera fatal, car il décédera durant la post-production du film. Néanmoins, cela fait un lourd passif et un sacré réseau de relations pour la jeune Lee Hye-young qui débute dans des petits rôles au début des années 1980.





*Erotisme et nouvelle vague

Lee Hye-young a un charme physique indéniable. En 1985, le réalisateur montant de l'époque, Im Kwont-aek la prend pour son film sur le monde des prostituées « Ticket ». La jeune fille est remarquée pour les libertés qu'elles prend sans honte avec son corps. Nous sommes à l'époque des « Films d'hôtesses ». Et elle est la star du film érotique « Sa Bangji » en 1988 dans lequel elle interprète une femme hermaphrodite... Tout un programme, donc. Son destin semble joué alors qu'elle enchaîne des films d'hôtesses comme « A Dangerous Scent » ou « Flower Blooms Even on a Windy Day ». Tout est dans les titres. Mais, la nouvelle vague du cinéma sud-coréen passe par là et va emporter la belle Lee Hye-young. C'est d'abord, en 1988, « The Age of Success » de Jang Sun-woo. Cette satire des bureaucrates d'affaires voit la jeune actrice côtoyer celui qui va devenir une star de l'époque : Ahn Sung-ki dans un de ses premiers rôles, et lui aussi, un enfant du milieu du cinéma.





*Fin de vague et trou noir

Dès « The Age of Success », la carrière de Lee Hye-young prend un nouveau tour plus engagé ; notamment, avec deux films de la nouvelle vague : « North Korean Partisan in South Korea » de Chung Ji-young en 1990 et « Passage to Bouddha » encore de Jang Sun-woo en 1993. Dans le premier film elle est la désormais légendaire héroïne de la résistance communiste durant la guerre de Corée (encore aux côté de Ahn Sung-ki ; et dans le second film, elle s'enfonce dans les méditations bouddhistes du leader de la nouvelle vague Jang Sun-woo, à un moment ou la vague retombe tout comme la carrière de Lee Hye-young. En effet, à partir de 1993, elle espace ses tournages. Mariée et divorcée, elle n'a pas une vie privée très simple. Née dans le temple du cinéma, elle se refuse encore à jouer dans des TV dramas. Mais poursuit une petite carrière au théâtre avec, notamment, « Betrayal » d'Harold Pinter en 1992, « The Queen of Tears » en 1998, « Hamlet » en 1999 et « Jesus Christ Superstar » en 2000.





*Le retour ?

Dans les années 2000, Lee Hye-young revient peu à peu en femme mure et d'action ; elle est notamment à l'affiche de « No Blood no Tears » de Ryoo Seung-wan en 2002, aux côtés de Jeon Do-yeon. Entre temps, elle a cédé au petit écran, et on la retrouve dans « Boys Over Flowers » pour la KBS en 2009 et « Mother » pour TVN en 2018. Mais c'est finalement Hong Sang-soo, lui aussi un enfant né dans le milieu du cinéma, grand chercheur en actrices jeunes et moins jeunes, qui va offrir à Lee Hye-young un rôle en or pour son grand retour à l'écran. Comme plusieurs actrices vétérantes du cinéma local récemment de retour à l'écran, il s'agit de faire accepter un autre type de rôles pour des femmes qui sortent des clichés traditionnels et représentent une réalité bien plus concrète.