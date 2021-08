Le sacrifice de la demoiselle tigresse

ⓒ YEOWON MEDIA HANKOOK GARDNER CO. LTD

L’histoire se déroule sous le règne du roi Wonseong à la fin du 8e siècle. Plongé dans une fervente prière, un jeune homme faisait le tour de la pagode du temple bouddhiste de Hongryunsa tard dans la nuit. Il s’appelait Kim Hyeon.





Il entendit des bruits de pas et jeta un coup d’œil en arrière : une charmante jeune fille disait une prière en marchant autour de la pagode.





Il tomba amoureux d’elle au premier regard.





La nuit avançait, et Hyeon la raccompagna chez elle.





« J’habite ici. Vous pouvez partir maintenant. »

« S’il vous plaît, laissez-moi passer la nuit. J’ai trop faim et j’ai peur de rentrer seul chez moi. »





A cet instant-là, une vieille dame sortit de la maison.





« Il est tard. Entrez. »





Après le dîner, Hyeon se coucha.





Soudain, il entendit des bruits de pas et des voix d’hommes. Il décida de jeter un coup d’œil pour découvrir, à son grand étonnement, trois énormes tigres assis à côté de la jeune fille dont il était tombé amoureux.





Les tigres se mirent à renifler et à regarder autour de la pièce.





« Mais ça sent vraiment l’être humain. J’ai l’eau à la bouche ! »





Le tonnerre gronda et la foudre éclata, puis une voix puissante retentit du ciel.





« Comment osez-vous ? Voulez-vous toujours tuer des humains ? Je vais vous punir à coup sûr ce soir ! »





La jeune fille se mit à prier le ciel.





« Je serai punie à la place de mes frères. Je vous prie de pardonner leurs péchés. »





« Mademoiselle, que s’est-il donc passé ? »





« Je suis une tigresse comme mes frères. J’aimerais devenir une vraie femme et vivre avec vous. Mais mes frères ont fait trop de choses impardonnables. Je dois être punie à leur place. Demain, je descendrai au village et provoquerai un trouble. Vous devrez vous montrer alors et me chasser dans la forêt du nord. Et vous devrez me tuer là-bas. »





Le lendemain matin, une énorme agitation secoua le village. Après un bon moment d’hésitation, Hyeon finit par sortir son épée et se précipiter dans la rue.





Il se vit confier un poste important au gouvernement pour avoir arrêté le fauve déchaîné, mais il garda son amour pour la demoiselle tigresse. Il construisit un temple bouddhiste et le nomma Howonsa, ce qui signifie « vœux de la tigresse ». Il pria pour que son âme repose en paix.