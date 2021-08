Restauration des lignes de communication entre les deux Corées

ⓒ YONHAP News

En juin 2020, Kim Yo-jong, la puissante sœur du leader nord-coréen et première vice-directrice de département du Comité central du Parti des travailleurs, avait critiqué l’envoi de tracts anti-Pyongyang par des transfuges nord-coréens. Peu après, le 9 juin, le Nord annonçait qu’il coupait les lignes de communication avec son voisin du Sud, dont celle qui avait été maintenue par le bureau de liaison intercoréen, les hotlines militaires en mer de l'Est et en mer de l'Ouest, ainsi que la ligne directe entre le Parti des travailleurs à Pyongyang et le bureau présidentiel à Séoul. Désormais, ces canaux sont à nouveau opérationnels.





Lors d'une réunion parlementaire, mardi, le Service national du renseignement (NIS) du Sud a déclaré que Séoul et Pyongyang s'étaient entretenus par téléphone, à raison de deux appels par jour, via les lignes de communication restaurées. Toujours selon l’agence, Kim et Moon ont confirmé leur engagement à rétablir la confiance mutuelle et à améliorer les liens intercoréens. Le Nord pourrait par ailleurs envisager la mise en œuvre de la déclaration de Panmunjom.





Après la restauration des canaux officiels intercoréens, les liens transfrontaliers tendus devraient entrer dans une nouvelle phase. Les avis demeurent néanmoins partagés quant à savoir si ce dernier développement conduira à une amélioration des relations intercoréennes et du dialogue entre Pyongyang et Washington.