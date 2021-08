Les stars du sport en Corée du Nord

ⓒ YONHAP News

En Corée du Nord, les stars du sport jouent un rôle dans l'amélioration du statut de la nation au niveau mondial, tout en propageant l'idéologie politique au sein de leur pays. Elles bénéficient dès lors d'un traitement spécial, en fonction de leurs performances lors des compétitions internationales. Les sportifs les plus médaillés reçoivent le titre d'« Athlète du peuple » ou d'« Athlète méritant », des désignations honorifiques similaires à celles d'« Artiste du peuple » et d'« Artiste méritant ».





« Les grands sportifs, au Nord, ne sont pas qualifiés de « stars », mais plutôt de « maîtres du sport », d’« innovateurs sportifs » ou d’« athlètes méritants ». Le titre de « maître du sport » revient à ceux ayant obtenu de bons résultats lors de compétitions nationales, après avoir battu un record par exemple. Quant aux titres d’« athlète du peuple » et d’« athlète méritant », ils sont réservés à ceux qui établissent les nouveaux records de la nation deux fois ou plus par an, ou qui excellent lors d'événements internationaux », explique le chercheur Heo Jeong-pil de l'Institut d'études nord-coréennes de l'université Dongguk.





Dès les premières années de son règne, Kim Jong-un a mis en œuvre diverses politiques liées au sport, sous le slogan : « Construire une puissance sportive ». Le pays a notamment créé une agence appelée Commission d'État d'orientation de la culture physique et des sports, et a entrepris d’améliorer les installations sportives du pays, souvent défectueuses, sur la base de politiques systématiques.