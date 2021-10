Nom réel : Jung Jin-young

Date de naissance : le 18 novembre 1991

Début : 2011





Jinyoung, de son vrai nom Jung Jin-young, est un chanteur, compositeur et acteur sud-coréen. Né en 1991 à Cheongju dans la province de Chungcheong du Nord, il fait ses débuts en tant que chanteur principal du boys band B1A4 en avril 2011 avec le mini-album « Let's Fly » contenant une chanson qu'il a écrite, intitulée « Bling Girl ». En mars 2012, le groupe enregistre son premier album studio « The B1A4I Ignition ». Jinyoung séduit le public par sa voix unique qui couvre une large palette de couleurs.





Jinyoung écrit une bonne partie des titres des albums de B1A4, dont « Wonderful Tonight », inclus dans le deuxième mini-album « It B14 » publié en septembre 2011, « Lonely » sorti en janvier 2014 dans l'album « Who Am I » ou encore « A Lie » qui figure sur l'album « Good Timing » sorti en novembre 2016. Il quitte le groupe en juin 2016 à la fin de son contrat avec son agence.





En tant que soliste, il participe à des bandes originales de séries télévisées dont notamment « 100 Days My Prince » diffusée sur la chaîne tvN en 2018.





Parallèlement à sa carrière musicale, il joue à la télévision et au cinéma. En 2016, il remporte le prix du meilleur espoir masculin lors de la cérémonie des dramas de la KBS pour son rôle de Kim Yun-seong dans la série « Love in the Moonlight ». En 2019, il partage avec l'acteur Park Sung-woong l'affiche du film comique « Inside me ».





En août 2021, Jinyoung revient sous le feu des projecteurs en jouant, dans la série « Police University » sur KBS2, le rôle de Kang Seon-ho, un ancien pirate informatique qui veut devenir officier de police.





Let’s Fly (B1A4 / mini-album, avril 2011)

It B14 (B1A4 / mini-album, septembre 2011)

The B1A4I Ignition (B1A4 / album, mars 2012)

What’s Happening? (B1A4 / mini-album, mai 2013)

Who Am I (B1A4 / album, janvier 2014)

Good Timing (B1A4 / album, novembre 2016)