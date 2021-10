Date de naissance : le 30 août 1994

Début : 2014





Hur Young-ji est une chanteuse et actrice sud-coréenne. Elle a fait ses débuts en 2014 en rejoignant le girl group Kara, formé par l'agence DSP Media en 2007.





En mai 2014, Hur Young-ji fait sa première apparition télévisée en participant à une émission de télé-réalité baptisée « Kara Project » diffusée sur MBC M. Cette émission a été lancée pour trouver une nouvelle recrue de Kara suite aux départ de ses membres Nicole Jung et Kang Ji-young. A l'issue de plus d'un mois de compétition, Hur Young-ji devient membre du groupe le 1er juillet 2014.





En août 2014, Kara sort son mini-album « Day & Night » avec la chanson « Mamma Mia ». En mai 2015, le girl group enregistre un nouveau mini-album intitulé « In Love » contenant la chanson titre « Cupid ». En janvier 2016, DSP Media annonce l’expiration de ses contrats avec les membres de Kara, excepté celui avec Hur Young-ji, qui poursuivra ses activités au sein de l'agence. En 2017, Hur Young-ji se lance dans une carrière en solo en sortant deux singles, « Memory Clock » en août et « Together Puppy Part 2 » en décembre.





Elle gagne en popularité en multipliant ses apparitions dans des émissions de divertissement qui mettent en valeur son sens de l'humour et sa spontanéité. Depuis janvier 2019, elle coprésente l'émission humoristique « Comedy Big League » sur tvN avec l'animateur Shin Young-il.





La jeune femme fait également des incursions dans des téléfilms et séries. Elle a notamment joué le rôle de Yoon An-na dans « Another Miss Oh » diffusée sur tvN en 2016.





Day & Night (Kara/ mini-album, août 2014)

In Love (Kara/ mini-album, mai 2015)

Memory Clock (single, août 2017)

Together Puppy Part 2 (single, décembre 2017)