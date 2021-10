Membres : Oh Ju-hwan, Zee, Park Geun-chang et Jung Da-young

Début : 2017





ADOY est un groupe sud-coréen d'indie rock, formé en décembre 2015. Il est composé de quatre membres : Oh Ju-hwan au chant et à la guitare, Zee au clavier, Park Geun-chang à la batterie et Jung Da-young au chant et à la basse.





ADOY fait ses débuts en mai 2017 en publiant son premier mini-album « CATNIP ». La chanson titre de cet album « Grace » lui a valu sa première nomination aux Korean Music Awards en 2018 pour la meilleure chanson modern rock. En juin 2018, le groupe sort son deuxième mini-album « Love » avec la chanson « Wonder ». En novembre de la même année, il enregistre son premier album studio intitulé « Vivid » avec dix titres dont « Lemon » et « Porter ». En janvier 2019, la bande obtient le prix spécial du jury aux Seoul Music Awards.





ADOY continue de marquer la scène musicale indépendante sud-coréenne avec son style qualifié de synth pop. Le groupe écrit et chante la plupart de ses chansons en anglais pour mieux se faire connaître à l’étranger.





En septembre 2021, ADOY sort son troisième mini-album intitulé « Her », contenant la chanson titre « Baby », dévoilée en juillet avec son clip vidéo.





CATNIP (mini-album, mai 2017)

Love (mini-album, juin 2018)

Vivid (album, novembre, 2018)

Her (album, septembre 2021)