ⓒ dropthehack facebook

Nom réel : Lee Dong-hun

Date de naissance : le 19 octobre 1994

Début : 2015





D-Hack, de son vrai nom Lee Dong-hun, est un rappeur sud-coréen né en 1994 à Yongin dans la province de Gyeonggi. Apprécié pour les paroles de ses chansons à la fois provocantes et poétiques, il compte de plus en plus de fans notamment chez les adolescents.





Au collège, D-Hack est le souffre-douleur de ses camarades et trouve une échappatoire dans le hip-hop qu’il découvre grâce à un ami. Il se fait connaître en 2015 en participant à la quatrième saison de « Show Me The Money », une émission de compétition de rap diffusée sur Mnet, mais est éliminé au troisième tour. Quatre ans plus tard, il participe à la huitième saison de la même émission, où il est éliminé dès le premier tour.





En juillet 2016, il sort son premier mini-album « D's Fantasy », Depuis, il publie régulièrement des mini-albums et des singles. En août 2020, il prouve son talent avec son premier album intitulé « D-Sekai », contenant neuf titres.





En octobre 2021, son single « Ohayo My Night », publié en juin, atteint la troisième place du classement de l'émission musicale « Inkigayo » sur SBS en octobre, confirmant sa popularité croissante.





Discographie

D's Fantasy (mini-album, juillet 2016)

D and Stars (mini-album, avril 2017)

D Got Future (mini-album, décembre 2018)

Ohayo My Night (single, juin 2020)

D-Sekai (album, août 2020)