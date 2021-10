Concert du groupe de musique fusion Kyongji

Le groupe de musique fusion Kyongji se produira en concert le 15 octobre au Art Hall du Centre culturel Boksagol à Bucheon dans la province de Gyeonggi.





Formé en 2015 autour du leader et chanteur Oh Hyun, ce groupe combine des éléments de musique occidentale avec la musique traditionnelle coréenne. Il est composé de six membres qui jouent du clavier, de la basse, de la guitare, ainsi que des instruments traditionnels coréens comme le janggu, le piri et le taepyeongso.





Durant ce concert, le groupe interprétera essentiellement des œuvres de sa propre composition, qui ont pour thème des événements historiques de la Corée comme la conquête territoriale du roi Gwanggaeto le Grand, la colonisation japonaise ou encore la guerre de Corée.





Date : le 15 octobre 2021

Lieu : Art Hall du Centre culturel Boksagol à Bucheon