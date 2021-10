Une exposition sur les dinosaures aura lieu à Goseong à partir du 1er octobre jusqu'au 7 novembre. C’est dans cette ville de la province de Gyeongsang du Sud que des fossiles d’empreintes de dinosaures ont été découverts en 1982 pour la première fois en Corée du Sud.





L’exposition des dinosaures de Goseong se tient tous les trois ou quatre ans depuis 2006 et sa dernière édition a eu lieu en 2016. Cette nouvelle édition était initialement prévue pour avril 2020, mais avait été reportée en raison de la pandémie de COVID-19.





Placé cette année sous le thème de « La Disparition des dinosaures et leur retour », l’événement se déroulera principalement sur la zone touristique de Danghangpo, mais aussi au Parc communal de Sangjokam.





Les visiteurs pourront découvrir une grande variété de traces de la vie des dinosaures et s'immerger dans l'univers de ces animaux fascinants grâce à des projections en 4D et 5D. On pourra également se promener au milieu des maquettes de dinosaures de différentes tailles.





Date : du 1er octobre au 7 novembre 2021

Lieu : Zone touristique de Danghangpo à Goseong