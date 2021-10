Concert de la percussionniste Kim So-ra

La percussionniste traditionnelle Kim So-ra se produira en concert les 15 et 16 octobre au Théâtre Yong du Musée national de Corée à Séoul.





Lors de ce concert intitulé « Landscape », l’artiste sera accompagnée d’autres musiciens comme le percussionniste Hyun Seung-hoon et la joueuse de piri Oh Cho-rong pour interpréter des œuvres originales exprimant divers sentiments et sensations évoqués par le paysage qui nous entoure.





Avec son instrument, le janggu, Kim ambitionne de faire découvrir au monde le charme des rythmes traditionnels coréens tout en cherchant à les réinventer sous une forme plus moderne et plus sophistiquée. Après avoir publié son premier album « A Sign of Rain » en 2018, elle a donné des concerts dans plusieurs pays européens et américains. Son deuxième album « Landscape » est sorti en juillet 2021.





Date : les 15 et 16 octobre 2021

Lieu : Théâtre Yong du Musée national de Corée à Séoul