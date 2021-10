ⓒ YEOWON MEDIA HANKOOK GARDNER CO. LTD

Il y a longtemps, très longtemps, vivait un roi beau et grand nommé Ogu. Il épousa la belle Gildae. Il avait besoin d’un prince pour assumer la succession de la famille royale. Mais à sa grande déception, la reine donna naissance successivement à six princesses. Quelques années plus tard, elle accoucha de leur septième enfant. Hélas ! C’était encore une fille.





Le roi s’emporta, disant qu’il n’avait plus besoin de filles.

« Elle sera appelée Baridegi, ‘enfant abandonnée’. Débarrassez-moi d’elle tout de suite ! »

La reine demanda à un artisan de fabriquer un coffre de jade et déposa sa plus jeune fille dedans.

« Faites flotter ce coffre sur le fleuve. »





Un vieux couple sans enfant qui se promenait le long de la plage découvrit le coffre. Les années passèrent. Bari fêta ses 15 ans. Grâce aux soins et au dévouement de ses parents adoptifs, elle était devenue une fille belle et intelligente.

De leur côté, le roi Ogu et la reine Gildae étaient tous les deux atteints d’une maladie incurable. Un vieux moine bouddhiste affirma que la maladie qui affligeait le couple royal était une punition céleste pour avoir abandonné leur fille. Le roi et la reine décidèrent de retrouver la princesse Bari pour lui demander pardon.

« Père, mère, j’irai aux enfers et ramènerai l’eau de source pour guérir vos maladies. »





La princesse brave quitta le palais sans pourtant savoir comment se rendre dans les ténèbres. Soudain, un troupeau de pies et de corbeaux apparut de nulle part. Les oiseaux battirent des ailes comme pour lui dire de les suivre.

Bari les suivit, mais le voyage était long et épuisant.

La princesse parcourut douze collines, traversa une rivière, passa le pont arc-en-ciel avant d’arriver à l’entrée des ténèbres.





Elle regarda autour d’elle quand un homme se présenta devant elle. C’était le gardien des enfers.

« J’ai besoin de l’eau de source pour guérir la maladie de mes parents. S’il vous plaît, je vous prie de partager de l’eau de résurrection. »

« Pendant les trois prochaines années, coupez du bois de chauffage, faites du feu et apportez-moi de l’eau du puits. Alors je vous donnerai ce que vous voulez. »

Trois ans plus tard, Bari rappela la promesse au gardien qu’elle avait épousé. Il l’emmena à la source et lui donna une bouteille d’eau et un sac avec trois sortes d’herbes.





La princesse emmena son mari et son enfant au palais de son père. Hélas ! Le roi et la reine n’étaient plus de ce monde.

Bari versa immédiatement l’eau de source des enfers dans la bouche de ses parents, puis leur frotta le corps avec les trois herbes que son mari lui avait données. A la surprise de tout le monde, leurs souffles revinrent et leur chair et leur sang furent restaurés.

« Nous t’avons abandonnée, mais tu nous as sauvé la vie. »

« Je suis votre fille. Je n’ai fait que mon devoir. »

Bari vécut heureuse pour toujours avec ses parents adoptifs, son mari et ses enfants.