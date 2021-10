Le marché de la paix du quartier de la porte Sud.

ⓒ Elody Stanislas

Il n’y a qu’un ruisseau qui sépare le complexe commercial de Jonghap que nous avons vu précédemment et le marché de la paix. Ce marché, le « Pyeonghwa sijang » est séparé en deux bâtiments qui opèrent la nuit comme le jour.





ⓒ Elody Stanislas

Si au marché de Jonghap, vous pouvez trouver de quoi tout faire vous-même, le marché de la paix est un marché de vêtements pour vous procurer différents styles pour toutes les saisons. Cependant, le pandémie de COVID-09 a été un grand coup pour ce grand marché de quartier. La vie a quitté les veines de cette artère de Dongdaemun, les devantures sont froides et les couleurs ont disparu.





ⓒ Elody Stanislas

C’est certain, c'est comme partout ailleurs, cependant ce marché qui existe depuis la fin des années 90 est menacé par le manque de touristes et de clients se transformant en marché fantôme et s’effaçant peu à peu de la carte du quartier de Dongdaemun et des lieux « In » à ne pas manquer.