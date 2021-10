Le service militaire, une institution dépassée ?

Un service militaire d’environ deux ans est obligatoire pour tous les hommes de nationalité sud-coréenne. Ils doivent l’effectuer entre l’âge de 18 et 28 ans. Cinq possibilités s’offrent à eux : l’armée de terre pendant 18 mois, la marine pendant 20 mois, et les forces aériennes pendant 22 mois. À noter que les femmes aussi peuvent s’enrôler, mais elles n’ont aucune obligation.





ⓒ YONHAP News

Le service militaire est profondément ancré dans la culture coréenne, il fait notamment partie des quatre devoirs constitutionnels avec le travail, l’éducation et les impôts. Tenter de passer outre est donc très mal perçu.





ⓒ YONHAP News

Il faut aussi garder à l’esprit que la Corée du Sud est encore officiellement en guerre avec sa voisine du Nord, aucun traité de paix n’ayant jamais était signé. Se tenir prêt à défendre son pays est donc le devoir de tout citoyen.





ⓒ YONHAP News

Go Myong-hyun, chercheur à l’Institut Asan et spécialiste des questions de sécurité sur la péninsule fait l’hypothèse suivante: « On sait que la prochaine guerre ne se fera pas sur terre, soit nous avons une destruction totale des deux pays avec les armes nucléaires, soit nous aurons une guerre très limitée fait par des professionnels. La société coréenne est toujours favorable à un service militaire pour les jeunes, donc je pense qu’il va perdurer, mais je dirais que maintenant la conscription est surtout symbolique ». C’est donc bien légitimement que l’on peut se demander si ce service militaire est légitime ou alors totalement obsolète ?





Découvrez-en plus sur le service militaire sud-coréen et ces côtés sombres en écoutant notre émission en intégralité.